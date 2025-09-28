В Самаре сняли ограничения на работу аэропорта

Росавиация: в аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Он отметил, что за время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» пять самолетов. Ограничения в воздушной гавани действовали около шести часов.

Незадолго до этого в аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Временный запрет на отправку лайнеров действовал в регионе около двух часов.

Ночью аналогичные ограничения были введены в воздушных гаванях Жуковского и Ярославля. На данный момент ограничительные меры продолжают действовать только в Ярославле.

27 сентября в аэропорту Волгограда также ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кореняко отметил, что решение было принято, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее самолет врезался в опору системы видеонаблюдения на новгородоском аэродроме.