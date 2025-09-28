В Пскове сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничительные меры действовали для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Временный запрет на отправку лайнеров действовал в регионе около двух часов.

Ночью аналогичные ограничения были введены в воздушных гаванях Жуковского и Ярославля. На данный момент ограничительные меры продолжают действовать только в Ярославле.

До этого в аэропорту Волгограда также ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кореняко отметил, что решение было принято, чтобы обеспечить безопасность полетов.

27 сентября над Волгоградской областью перехватили пять дронов. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, и часть обломков упала в Красноармейском районе Волгограда. По словам губернатора Андрея Бочарова, при этом никто не пострадал, но два нестационарных торговых объекта получили повреждения.

Ранее в екатеринбургском аэропорту пассажиры устроили бунт из-за задержки самолета в Турцию.