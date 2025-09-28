Бывший судья военного суда Тришкин стал фигурантом уголовного дела

Экс-судью 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина допросили в рамках уголовного дела о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника, бывшему судье 2-го Западного окружного военного суда избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также между ним и потерпевшим провели очную ставку.

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение дела по пунктам «д», «е» и «з» части 2 статьи 112 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также по мотивам ненависти к социальной группе. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В июле Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила прошение Тришкина об отставке. А незадолго до этого Тришкин заявил, что случайно нашел травматический пистолет, из которого он ранил таксиста в ходе дорожного конфликта в августе прошлого года.

Причиной для инициирования запроса о возбуждении уголовного дела в отношении Тришкина стал дорожный инцидент. После происшествия судья принес свои извинения пострадавшему и предложил денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Изначально потерпевший согласился, однако позже, после консультации с адвокатом, сумма компенсации была увеличена в десять раз. Такая сумма оказалась непосильной Тришкину.

Ранее на Украине заочно предъявили обвинение судье Южного окружного военного суда России.