На Украине заочно предъявили обвинение судье Южного окружного военного суда России

СБУ предъявила обвинение судье Южного окружного военного суда РФ Магомадову
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале, что заочно предъявила обвинение судье Южного окружного военного суда Российской Федерации Алексею Магомадову.

«СБУ заочно сообщила о подозрении еще одному судье. Речь идет о Алексее Магомадове», — говорится в публикации.

В спецслужбе отметили, что судье заочно предъявлено обвинение за «нарушение требований статей 99 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными».

В июле СБУ заочно предъявила обвинения заместителю председателя правительства России Дмитрию Патрушеву. Там уточнили, что Патрушев обвиняется в якобы похищении зерна из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

В мае СБУ заочно предъявила генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву новые обвинения по четырем статьям украинского Уголовного кодекса. В ведомстве пояснили, что журналист обвиняется в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя Украины, совершенных с использованием средств массовой информации.

Ранее на Украине возбудили дело против Ивана Охлобыстина.

