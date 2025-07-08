На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Против военного судьи решили возбудить уголовное дело из-за дорожного инцидента

Военному судье Тришкину грозит уголовное дело из-за дорожного инцидента
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Причиной для инициирования запроса о возбуждении уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина стал дорожный инцидент. Об этом сообщает РИА Новости.

После происшествия судья принес свои извинения пострадавшему и предложил денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Изначально потерпевший согласился, однако позже, после консультации с адвокатом, сумма компенсации была увеличена в десять раз. Как сообщил представитель суда, данная сумма оказалась непосильной для судьи Тришкина.

«Вместе с тем судья Тришкин готов еще раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред потерпевшему», — подчеркнул источник агентства.

Тришкин занимает должность судьи с 2016 года. В соответствии с законом о статусе судей, судьи обладают неприкосновенностью, поэтому согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи должна дать Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Соответствующее обращение было направлено председателем Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александром Бастрыкиным.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина.

Ранее сообщалось, что разыскиваемая в России экс-судья Елена Хахалева покинула Азербайджан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами