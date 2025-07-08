Против военного судьи решили возбудить уголовное дело из-за дорожного инцидента

Причиной для инициирования запроса о возбуждении уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина стал дорожный инцидент. Об этом сообщает РИА Новости.

После происшествия судья принес свои извинения пострадавшему и предложил денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Изначально потерпевший согласился, однако позже, после консультации с адвокатом, сумма компенсации была увеличена в десять раз. Как сообщил представитель суда, данная сумма оказалась непосильной для судьи Тришкина.

«Вместе с тем судья Тришкин готов еще раз извиниться и компенсировать моральный и физический вред потерпевшему», — подчеркнул источник агентства.

Тришкин занимает должность судьи с 2016 года. В соответствии с законом о статусе судей, судьи обладают неприкосновенностью, поэтому согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи должна дать Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Соответствующее обращение было направлено председателем Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александром Бастрыкиным.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина.

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