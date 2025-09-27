На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Маргарита Симоньян назвала дату прощания с ее мужем Тиграном Кеосаяном

Симоньян: прощание с Кеосаяном состоится 29 сентября в Армянской церкви
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналистка Маргарита Симоньян назвала дату прощания с ее мужем режиссером Тиграном Кеосаяном. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 в воскресенье (28 сентября) в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте», — написала супруга почившего.

Она попросила отнестись с пониманием к мерам безопасности.

Также журналистка поблагодарила тех, кто молился за ее супруга и любил его.

Режиссер Тигран Кеосаян умер 26 сентября на 60-м году жизни. Девять месяцев назад он впал в кому после клинической смерти. Его супруга Маргарита Симоньян призвала не беспокоить семью. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным Кеосаяна. Глава государства добавил, что светлая память о Кеосаяне «навсегда сохранится в сердцах его близких», всех, кто знал «этого сильного духом человека и настоящего патриота России».

Ранее Бондарчук назвал Кеосаяна символом эпохи смелости.

