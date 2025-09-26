Мишустин выразил соболезнования родным режиссера Кеосаяна

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна. Текст соболезнования главы кабмина опубликован в Telegram-канале правительства РФ.

«Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с безвременным уходом из жизни Тиграна Кеосаяна», — говорится в заявлении Мишустина.

По его словам, это тяжелая утрата для родных, для всех, кто полюбил его «добрые фильмы и интересные передачи». Мишустин считает, что кинематографические работы Кеосаяна это «всегда искренний и откровенный разговор со зрителями о жизни, дружбе, счастье и надежде».

Председатель правительства РФ добавил, что Кеосаян останется в памяти не только как выдающийся актер, режиссер и сценарист, но и как представитель замечательной творческой династии.

До этого президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Кеосаяна.

Режиссер Тигран Кеосаян скончался на 60-м году жизни. Девять месяцев назад телеведущий впал в кому после клинической смерти. У режиссера остались пятеро детей.

Супруга Кеосаяна, журналистка Маргарита Симоньян призвала не беспокоить семью. В настоящее время остается неизвестным, когда состоится церемония прощания, однако десятки людей уже выразили свои соболезнования.

Кеосаян прославился фильмами «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной».

