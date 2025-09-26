Глава МАГАТЭ оценил встречу с главой «Росатома» по вопросам ЗАЭС

Гросси назвал встречу с главой «Росатома» в Москве по вопросам ЗАЭС своевременной

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил встречу с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом Гросси заявил на своей странице в соцсети X.

«Своевременная встреча с Алексеем Лихачевым из «Росатома» сегодня в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности ЗАЭС», — написал гендиректор МАГАТЭ.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Гросси.

25 сентября Гросси рассказал, что обсудит на встрече с Путиным ситуацию на Украине и способы избежать ядерных инцидентов. По словам главы МАГАТЭ, он и российский лидер поговорят «обо всем».

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на заседании Глобального атомного форума в Москве, что Путин не будет против назначения Гросси генеральным секретарем ООН. По словам политика, гендиректор МАГАТЭ никогда не подставлял Россию и Белоруссию, а также не заставлял Минск и Москву оправдываться.

Ранее Гросси похвалил деятельность «Росатома» по проектам в других странах.