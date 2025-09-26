На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МАГАТЭ оценил встречу с главой «Росатома» по вопросам ЗАЭС

Гросси назвал встречу с главой «Росатома» в Москве по вопросам ЗАЭС своевременной
true
true
true
close
Albert Otti/Global Look Press

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил встречу с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом Гросси заявил на своей странице в соцсети X.

«Своевременная встреча с Алексеем Лихачевым из «Росатома» сегодня в Москве для обмена мнениями по вопросам ядерной безопасности ЗАЭС», — написал гендиректор МАГАТЭ.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с Гросси.

25 сентября Гросси рассказал, что обсудит на встрече с Путиным ситуацию на Украине и способы избежать ядерных инцидентов. По словам главы МАГАТЭ, он и российский лидер поговорят «обо всем».

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил на заседании Глобального атомного форума в Москве, что Путин не будет против назначения Гросси генеральным секретарем ООН. По словам политика, гендиректор МАГАТЭ никогда не подставлял Россию и Белоруссию, а также не заставлял Минск и Москву оправдываться.

Ранее Гросси похвалил деятельность «Росатома» по проектам в других странах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами