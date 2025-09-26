На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоруссия отменила поезда в Россию из-за столкновения поезда с грузовиком

Ряд поездов между Белоруссией и Россией отменены из-за ДТП в Смоленской области
МЧС России

Ряд поездов между Белоруссией и Россией отменяются из-за происшествия на переезде перегона Рудня — Голынки Смоленской области, где столкнулись поезд и большегрузный автомобиль. Об этом сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на Белорусскую железную дорогу.

Речь идет об отмене четырех поездов, которые должны были выполнить рейсы Смоленск — Заольша и Заольша — Смоленск 26 сентября.

Для устранения последствий произошедшего в Смоленскую область по просьбе РЖД направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда Белорусской железной дороги.

Утром 26 сентября в районе станции Рыжиково в Смоленской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль, в результате чего загорелись шесть вагонов с горючими материалами. В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники. При столкновении пострадала локомотивная бригада.

Ранее в Ленинградской области грузовой поезд протаранил туристический автобус с паломниками.

