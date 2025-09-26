Пожар на железной дороге под Смоленском угрожает вагонам с пиломатериалами

ТАСС: в Смоленской области пожар от цистерн с ГСМ угрожает вагонам с древесиной

Пожар, произошедший на железной дороге в Смоленской области, угрожает вагонам с пиломатериалами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник агентства рассказал, что огонь от горящих цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) может перекинуться на вагоны с древесиной.

«Пожарные проливают их водой, чтобы не допустить перехода огня», — подчеркнул он.

Утром 26 сентября Главное управление МЧС РФ по Смоленской области сообщило, что в районе железнодорожной станции Рыжиково грузовой поезд столкнулся с большегрузным автомобилем. В результате загорелись несколько вагонов. На место происшествия направили более 40 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники. Кроме того, в ликвидации последствий ЧП задействовали пожарный и восстановительный поезда.

Позднее в МЧС РФ уточнили, что огонь охватил шесть цистерн с ГСМ. Также ведомство опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб борются с пламенем.

