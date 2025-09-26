Стало известно о пострадавших при столкновении поезда с грузовиком под Смоленском

МЖД: локомотивная бригада пострадала при аварии с грузовиком под Смоленском

Локомотивная бригада пострадала при столкновении грузовика и поезда в Смоленской области. Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД) в Telegram-канале.

«Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в 07:26 по московскому времени между станциями Рудня и Голынки. Водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В результате аварии с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином. Произошло возгорание. На месте ДТП были направлены три пожарных состава и четыре восстановительных поезда. Движение на участке движения приостановлено.

МЖД организовала оперативный штаб для оперативной ликвидации последствий.

До этого в Ленинградской области грузовой поезд протаранил туристический автобус с паломниками, выехавший на переезд. В результате ДТП пострадали 16 человек, одного спасти не удалось. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП получила несовместимые с жизнью травмы 68-летняя женщина. В полиции уточнили, что авария произошла на 254-м километре Мурманского шоссе в 6:21 утра. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее поезд протаранил двухэтажный автобус с людьми в Мексике, и это попало на видео.