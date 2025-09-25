В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Накануне в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кореняко отметил, что решение было связано с обеспечением безопасности полетов. Ограничения сняли спустя примерно 40 минут.

Позже мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе применения безэкипажных катеров в городе и на федеральной территории «Сириус». Глава города призвал местных жителей не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве около моря.

Ранее аэропорт на севере Дании закрыли из-за «беспилотников в небе».