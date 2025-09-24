В аэропорту Сочи ввели ограничения на фоне атак на Краснодарский край

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого пляжи в Сочи эвакуировали на фоне атак на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

23 сентября представители столичных аэропортов сообщили, что в аэропортах Москвы свыше 200 рейсов отменили или задержали на фоне атаки украинских беспилотников.

В Шереметьево на вылет и прилет задержан 71 рейс, 96 — отменено. В аэропорту Домодедово перенесли четыре рейса и два отменили. Во Внуково задержано 40 рейсов, пять перенаправлено в аэропорты других регионов России. В подмосковном аэропорту Жуковский один рейс задержали и три отменили.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов на экстремально малой высоте.