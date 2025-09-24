Аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт Сочи снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 17:05 мск.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действовали с 16:21 мск среды.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе применения безэкипажных катеров (БЭК) в городе и на федеральной территории «Сириус».

Днем 24 сентября глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что в акватории Черного моря были замечены безэкипажные катера. Они появились неподалеку от Туапсе. В связи с этим местных жителей и туристов призвали покинуть прибрежную полосу.

В тот же день Новороссийск в Краснодарском крае подвергся атаке украинских дронов. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что удары наносились по центральной части населенного пункта. В результате пять жилых домов и здание гостиницы получили повреждения. Пострадали пять человек, из них выжили трое.

Ранее в аэропортах Москвы задержали и отменили более 200 рейсов.