В Норвегии арестовали иностранца, который запускал дрон в запретной зоне

Полиция Норвегии изъяла беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которым управлял иностранец неподалеку от международного аэропорта Осло. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на полицию.

По подозрению в запуске дрона в запретной зоне задержан 50-летний мужчина. Он не арестован, но будет допрошен сотрудниками полиции.

В ночь на 23 сентября из-за беспилотников в небе закрывали аэропорты Осло и Копенгагена. В Норвегии обнаружили несколько БПЛА и полностью закрыли воздушное движение из соображений безопасности. А в Дании над аэропортом заметили от двух до четырех «крупных» дронов, 11 рейсов перенаправили на другие аэродромы.

Кроме того, в ночь на 25 сентября аэропорт города Ольборг на севере Дании закрыли из-за «беспилотников в воздушном пространстве».

Ранее в Норвегии задержали туристов из Сингапура из-за беспилотника.