Аэропорт Осло закрывал воздушное пространство из-за беспилотников

Воздушное пространство над аэропортом Осло временно закрыто из-за беспилотников в небе. Об этом сообщила местная газета Verdens Gang.

«Из-за нескольких обнаруженных беспилотников во вторник вечером в аэропорту Осло было полностью закрыто воздушное движение», — говорится в сообщении.

Воздушное пространство было закрыто около 00:30 (1:30 мск) после того, как в районе аэропорта было замечено несколько беспилотников. Решение было принято из соображений безопасности, пишет VG.

На момент 7 утра мск аэропорт работает в штатном режиме, сообщает издание.

