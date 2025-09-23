На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Осло закрывал воздушное пространство из-за беспилотников

VG: над аэропортом Осло из-за дронов закрыли воздушное пространство
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Воздушное пространство над аэропортом Осло временно закрыто из-за беспилотников в небе. Об этом сообщила местная газета Verdens Gang.

«Из-за нескольких обнаруженных беспилотников во вторник вечером в аэропорту Осло было полностью закрыто воздушное движение», — говорится в сообщении.

Воздушное пространство было закрыто около 00:30 (1:30 мск) после того, как в районе аэропорта было замечено несколько беспилотников. Решение было принято из соображений безопасности, пишет VG.

На момент 7 утра мск аэропорт работает в штатном режиме, сообщает издание.

До этого глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что заявления о прилете «российских БПЛА» в Польшу страны НАТО используют как повод для милитаризации восточного фланга.

Ранее Еврокомиссар призвал интегрировать Украину в оборону ЕС на случай «дня Х».

