В Сочи открыли все пляжи после атаки беспилотников

Прошунин: в Сочи открыли пляжи после ограничений из-за атак украинских дронов
true
true
true
close
Артур Лебедев/РИА Новости

В Сочи в обычном режиме заработали все 180 пляжей. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Андрей Прошунин.

По его словам, на территории края завершены все мониторинговые мероприятия, проводимые после вчерашних угроз, связанных с атаками беспилотников.

Мэр отметил, что в данный момент ситуация в городе находится под контролем городского оперативного штаба. Местным жителям и туристам ничего не угрожает. По оценкам Прошунина, сейчас на отдыхе в Сочи находятся порядка 175 тыс. туристов.

24 сентября власти города ограничили доступ на пляжи из-за угрозы атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью безэкипажных катеров.

Жителям и сотрудникам организаций вблизи береговой линии было рекомендовано оставаться в помещениях без окон, а находящимся у набережных граждан спрятаться в безопасное укрытие. На данный момент все ограничения сняты, а аэропорт Сочи вновь начал отправлять и принимать рейсы.

Ранее отдыхающие в Адлере возмутились закрытыми из-за беспилотников пляжами.

