В Сочи сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров со стороны акватории Черного моря. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале.

«Включаем сирены. Работают системы отражения атаки», — сказано в сообщении.

По словам Прошунина, все службы переведены в режим максимальной готовности, их действия координирует городской оперативный штаб. Жителям и сотрудникам организаций вблизи береговой линии рекомендовано оставаться в помещениях без окон, а находящихся у набережных граждан мэр призвал проследовать в безопасное укрытие.

Угроза применения безэкипажных катеров в Сочи и на федеральной территории «Сириус» была объявлена около 16:23 мск.

Днем 24 сентября глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что в акватории Черного моря были замечены безэкипажные катеры. Они появились неподалеку от Туапсе. В связи с этим местных жителей и туристов призвали покинуть прибрежную полосу.

В тот же день Новороссийск в Краснодарском крае подвергся атаке украинских дронов. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что удары наносились по центральной части населенного пункта. В результате пять жилых домов и здание гостиницы получили повреждения. Пострадали пять человек, из них выжили трое.

Ранее в Новороссийске из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома.