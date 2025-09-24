Доступ на пляжи Сочи ограничен на два дня

Мэр Сочи Прошунин: доступ на пляжи на два дня ограничен после угрозы атаки БЭК

Власти Сочи ограничили доступ на пляжи для обеспечения безопасности граждан после угрозы атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

«Опасность по БЭК в Сочи и федеральной территории Сириус снята, но я прошу жителей и гостей курорта не терять бдительность и воздержаться от нахождения у береговой полосы сегодня и завтра в первой половине дня», — написал он.

Угроза применения безэкипажных катеров в Сочи и на федеральной территории «Сириус» была объявлена около 16:23 мск.

В другом городке Краснодарского края — Новороссийске также вводился режим опасности БЭК, действовал также сигнал опасности атаки беспилотников.

Новороссийск был атакован беспилотниками ВСУ 24 сентября. Как рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, целью стала центральная часть населенного пункта. В результате ударов пострадали пять человек, из них выжили трое. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, здание гостиницы и офис КТК.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск.