В Москве у самолета отвалилась часть хвоста перед вылетом

SHOT: в аэропорту Шереметьево у самолета перед вылетом оторвало часть хвоста

В столичном аэропорту Шереметьево у самолета перед вылетом оторвало часть хвоста. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Самолет должен был вылететь из Москвы в Петербург, однако он резко остановился на взлетно-посадочной полосе. На борту Sukhoi Superjet в этот момент находилось около 100 человек.

Спустя 40 минут ожидания в салоне пассажиров попросили покинуть самолет. ВОздушное судно отбуксировали на стоянку. Очевидцы утверждают, что «на рулежной дорожке вырвало руль направления».

22 сентября в связи с введенными ограничениями в столичном аэропорту Шереметьево на запасные аэродромы ушли 10 самолетов. В аэропорту уточнили, что на запасные аэродромы ушли самолеты, летевшие из Самары, Сочи, Стамбула, Казани, Тюмени, Санкт-Петербурга, Мурманска, Перми и Екатеринбурга.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников, атаковавших Москву. По предварительной информации, в результате атаки повреждений нет. На местах падения обломков работали экстренные службы. Позже глава города сообщил об уничтожении еще пяти дронов.

Ранее пассажиры рейса Москва — Пермь пожаловались на ремонт на борту прямо перед вылетом.