СМИ сообщили о взрыве на почте в Петербурге

В почтовом отделении Санкт-Петербурга произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным журналистов, инцидент произошел в почтовом отделении на проспекте Обуховской обороны. Там мужчина отправил пять посылок на разные адреса в Татарстане на свое же имя. Одна из них взорвалась.

На месте прибыли саперы. При взрыве никто не пострадал, из здания почты эвакуировали 10 человек.

Официальной информации на данный момент нет.

В апреле в Ханты-Мансийске в жилом многоквартирном доме произошел мощный взрыв, разрушивший две квартиры. 30 апреля стало известно, что причиной взрыва была детонация самодельной бомбы. Сотрудники ФСБ установили, что граждане Украины и Белоруссии готовили покушение против военнослужащего. Чтобы собрать бомбу, они сняли квартиру посуточно. Во время сборки взрывчатки что-то пошло не так, и она внезапно сдетонировала.

Ранее в Тольятти в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси.