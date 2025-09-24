На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о взрыве на почте в Петербурге

В почтовом отделении Санкт-Петербурга произошел взрыв
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

В почтовом отделении Санкт-Петербурга произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным журналистов, инцидент произошел в почтовом отделении на проспекте Обуховской обороны. Там мужчина отправил пять посылок на разные адреса в Татарстане на свое же имя. Одна из них взорвалась.

На месте прибыли саперы. При взрыве никто не пострадал, из здания почты эвакуировали 10 человек.

Официальной информации на данный момент нет.

В апреле в Ханты-Мансийске в жилом многоквартирном доме произошел мощный взрыв, разрушивший две квартиры. 30 апреля стало известно, что причиной взрыва была детонация самодельной бомбы. Сотрудники ФСБ установили, что граждане Украины и Белоруссии готовили покушение против военнослужащего. Чтобы собрать бомбу, они сняли квартиру посуточно. Во время сборки взрывчатки что-то пошло не так, и она внезапно сдетонировала.

Ранее в Тольятти в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами