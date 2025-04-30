Бомба взорвалась при сборке: как украинские агенты разрушили квартиры в ХМАО, готовясь к теракту

В Ханты-Мансийске в жилом многоквартирном доме 12 апреля произошел мощный взрыв, разрушивший две квартиры. 30 апреля стало известно, что причиной взрыва была детонация самодельной бомбы. Сотрудники ФСБ установили, что граждане Украины и Белоруссии готовили покушение против военнослужащего. Чтобы собрать бомбу, они сняли квартиру посуточно. Во время сборки взрывчатки что-то пошло не так, и она внезапно сдетонировала. Оба сборщика в результате получили ранения, а потом были задержаны.

ФСБ сообщила о задержании в ХМАО граждан Молдавии, Белоруссии и Украины по подозрению в подготовке теракта против военнослужащего добровольческого батальона Минобороны, принимавшего участие в СВО.

Их задержали 12 апреля, после взрыва в многоэтажном доме в Ханты-Мансийске. Тогда повреждения получили две квартиры, пострадали пять человек, в том числе и сами подозреваемые. По данным следствия, взрыв произошел из-за непроизвольной детонации бомбы, которую пытались собрать двое — граждане Белоруссии и Украины.

Компоненты для СВУ, замаскированные под аккумуляторный шуруповерт и ароматические свечи, им привез 48-летний гражданин Молдавии, отмечает ФСБ. Он получил компоненты на Украине, в Ивано-Франковске, и доставил посылку в ХМАО на личном микроавтобусе «Мерседес Спринтер», проехав через Польшу, Литву и Белоруссию.

Злоумышленники и еще трое жителей получили травмы разной степени тяжести, их экстренно госпитализировали.

СУ СК возбудил уголовное дело по факту приготовления к теракту, покушения на убийство и умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества. Всех фигурантов арестовали.

«ФСБ России отмечает, что территория Молдовы и ее граждане с попустительства режима [президента] Санду продолжают использоваться украинскими спецслужбами для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами террора и последующей заброски в Россию для совершения терактов и диверсий», — сказано в сообщении.

Террористы-нефтяники

Telegram-канал Baza выяснил, что во взрыве обвиняют украинца Андрея Кияшко и белоруса Андрея Соколовского-Станкевича.

Кияшко родился на Украине, но в 2020 году получил гражданство РФ. Он находился в федеральном розыске. Мужчина работал в компании «Обьнефтеремонт» (ремонт нефтяных скважин). Соколовский-Станкевич также работал в нефтяной сфере.

Они сняли квартиру у 41-летнего сотрудника «Медицинского информационно-аналитического центра» 10 апреля — за два дня до взрыва. В помещении мужчины собирали СВУ для убийства российского военнослужащего. Во время процесса что-то пошло не так, и в результате сами злоумышленники пострадали.

Один из обвиняемых во время допроса рассказал, что с ним связался сотрудник СБУ в начале этого года. Оба мужчины признали вину и раскаялись в содеянном.

Квартиру сдавали посуточно

Telegram-канал 112 пишет, что сначала причиной разрушения двух квартир 12 апреля считали взрыв бытового газа. Взрывная волна была настолько сильной, что в соседних домах выбило стекла . Огонь полностью охватил квартиру, в которой был источник взрыва. Пламя значительно повредило фасад здания.

«Из шести квартир пострадали пять, разрушены межкомнатные перегородки. С учетом того что здание из негорючих материалов, в кратчайшие сроки ликвидирован пожар, порядка 15–20 минут заняла полная ликвидация», — сообщил заместитель начальника Главного управления по ГПС МЧС России по Югре Роман Артамонов.

По данным местного отделения телеканала «Россия1», после взрыва частично обрушились стены.

«Здесь все взрывалось и обваливалось. Начало все обрушиваться. Сначала обвалилась первая часть очень сильно, потом повалилось уже дальше. Потом начались взрывы. Я выглянула с балкона — там жар красный», — рассказала журналистам местная жительница, чья квартира пострадала.

По ее словам, грохот раздался неожиданно. Женщина в это время спала. Неожиданно к ней в квартиру влетела «вся входная группа», в комнате рассыпалось зеркало. Коридор оказался полностью завален, жительница не могла покинуть квартиру. Другие люди также испытывали трудности с эвакуацией, поскольку в подъезде был густой дым и огонь. Им пришлось покидать здание через окна.

Другой житель рассказал журналистам, что квартиру на первом этаже, где произошел взрыв, сдавали посуточно.

«Скандалы, драки, на днях вызывали полицию, постоянно что-то происходит [в квартире]. Сегодня произошел взрыв, нас завалило стеной. Я еле вылез из-под завала», — рассказал Виталий. У него смежная стена с квартирой, где был взрыв. Семья мужчины пострадала.

«Вознаграждение в $18 тысяч»: СК раскрыл подробности убийства генерала Москалика Игнат Кузин, задержанный по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, рассчитывал... 27 апреля 18:40

По официальным данным, пострадали пятеро. Однако журналисты выяснили, что прохожие также травмировались из-за взрывной волны. Как минимум у двоих опалены волосы, ссадины на голове и временная потеря слуха. Пострадавшие отметили, что крупные осколки пролетели мимо них и пробили балконы соседнего дома.

На кадрах с места происшествия видно, что квартира, где произошел взрыв, полностью разрушена. Серьезные повреждения наблюдаются и снаружи здания.