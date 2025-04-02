Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке подросток ограбил отделение почты на 650 тысяч рублей

На Камчатке подросток ограбил почту и отделался условным сроком
close
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Елизово Камчатского края осудили подростка, который ограбил отделение почты, где работала его мать. Об этом сообщает краевая прокуратура.

17-летний подросток часто приходил на работу матери в почтовое отделение и знал, что в сейфе почты хранится крупная сумма денег. В один из дней, когда женщина спала дома, он выкрал у нее связку ключей, проник в отделение почты и похитил 650 тысяч рублей наличными.

Пропажу обнаружили на следующий день, недостачу стали взыскивать с женщины. Испытывая чувство вины, молодой человек сознался в совершенном преступлении. В отношении юноши было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Смоленске перед судом предстанет несовершеннолетний, который похитил с банковского счета своей бабушки более одного миллиона рублей. Юноша по просьбе бабушки установил на свой телефон приложение для дистанционного обслуживания клиентов, чтобы пенсионерка могла отслеживать поступление на ее расчетный счет пенсионных выплат. Внук воспользовался доверием бабушки и перевел на свой банковский счет все ее накопления.

Ранее россиянин ограбил офис микрозаймов и проиграл деньги в онлайн-казино.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами