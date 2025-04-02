На Камчатке подросток ограбил отделение почты на 650 тысяч рублей

В Елизово Камчатского края осудили подростка, который ограбил отделение почты, где работала его мать. Об этом сообщает краевая прокуратура.

17-летний подросток часто приходил на работу матери в почтовое отделение и знал, что в сейфе почты хранится крупная сумма денег. В один из дней, когда женщина спала дома, он выкрал у нее связку ключей, проник в отделение почты и похитил 650 тысяч рублей наличными.

Пропажу обнаружили на следующий день, недостачу стали взыскивать с женщины. Испытывая чувство вины, молодой человек сознался в совершенном преступлении. В отношении юноши было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Смоленске перед судом предстанет несовершеннолетний, который похитил с банковского счета своей бабушки более одного миллиона рублей. Юноша по просьбе бабушки установил на свой телефон приложение для дистанционного обслуживания клиентов, чтобы пенсионерка могла отслеживать поступление на ее расчетный счет пенсионных выплат. Внук воспользовался доверием бабушки и перевел на свой банковский счет все ее накопления.

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