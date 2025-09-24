На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Краснодара может скорректировать расписание из-за введенных ограничений

Росавиация: аэропорт Краснодара может скорректировать расписание рейсов
Аэропорт Краснодар

В аэропорту Краснодара могут скорректировать расписание прилетов и вылетов из-за введенных ограничений. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов», — поделился Кореняко.

Он пояснил, что причиной для изменения расписания стали введенные ранее ограничения на использование воздушных трасс для полетов в Краснодар. По словам Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого Кореняко сообщал, что в аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Он также сообщал, что в аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Аналогичные меры вводили в аэропорту Волгограда. Позже власти приостановили работу воздушной гавани Самары.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов на экстремально малой высоте.

