В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

Росавиация: в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска. Об этом в своем Telegram-канале заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Публикация была сделана в 6:29 мск.

До этого Кореняко сообщил, что в международном аэропорту Самары (Курумоч) с 2:25 мск введены временные ограничения на полеты гражданской авиации.

22 сентября стало известно, что московский аэропорт Шереметьево отменил и перенес ряд рейсов. С 20:00 мск понедельника по 2:00 мск вторника перенесен вылет 45 рейсов, 29 вылетов отменены, на прилет задерживаются 54 рейса, отменены — девять.

Telegram-канал Baza сообщил, что в столичных аэропортах ввели план «Ковер». По данным сервиса Flightradar, летевшие в сторону Москвы самолеты изменили свой курс. Часть из них развернулась в обратном направлении.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов экстремально низко.

