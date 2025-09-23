В аэропорту Самары ввели ограничения

В международном аэропорту Самары (Курумоч) с 2:25 мск введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

22 сентября стало известно, что московский аэропорт Шереметьево отменил и перенес ряд рейсов. С 20:00 мск понедельника по 2:00 мск вторника перенесен вылет 45 рейсов, 29 вылетов отменены, на прилет задерживаются 54 рейса, отменены — девять.

Telegram-канал Baza сообщил, что в столичных аэропортах ввели план «Ковер». По данным сервиса Flightradar, летевшие в сторону Москвы самолеты изменили свой курс. Часть из них развернулась в обратном направлении.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов экстремально низко.