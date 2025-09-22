В Краснодарском крае сняли на видео охваченную огнем электричку

Загоревшаяся в Краснодарском крае электричка попала на видео

Электричку, загоревшуюся в Каневском районе Краснодарского края, сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как от поезда поднимаются клубы густого черного дыма.

22 сентября журналисты ТАСС сообщили, что в Краснодарском крае загорелись два вагона поезда, следовавшего из административного центра региона в станицу Староминская. Огонь вспыхнул, когда электричка двигалась по участку между железнодорожными станциями Деревянковка и Албаши.

В результате происшествия никто не пострадал. Всех пассажиров, которых было 56 человек, оперативно эвакуировали из вагонов.

На место выезжали сотрудники экстренных служб. К текущему моменту специалисты ликвидировали возгорание. При тушении пламени они, в том числе, задействовали пожарный поезд.

21 сентября в Сахалинской области с рельсов сошли восемь вагонов с углем. Инцидент произошел в районе ТЭЦ-1 в черте города Южно-Сахалинска. На этом фоне сотрудники Следственного комитета РФ организовали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Ленинградской области с рельсов сошли три вагона порожнего товарного поезда.