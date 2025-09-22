На Кубани потушили поезд Краснодар — Староминская

Возгорание двух вагонов в поезде Краснодар-Староминская ликвидировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южную транспортную прокуратуру.

«В результате инцидента пострадавших не имеется. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Краснодарская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения норм законодательства в сфере пожарной безопасности», – заявили в надзорном ведомстве.

22 сентября транспортное управление МВД по Южному федеральному округу сообщило, что в пригородном поезде№ 6702 Краснодар - Староминская загорелись два вагона. В результате ЧП были эвакуированы 56 человек.

Что стало причиной возгорания, в настоящее время не уточняется. По информации прокуратуры, начата доследственная проверка.

11 сентября в Литве задержали поезд в Калининград из-за возгорания. Как выяснилось впоследствии, причиной ЧП слало воспламенение газа, который перевозился в составах. Для тушения поезда было задействовано 40 пожарных расчетов и вертолет МЧС.

Ранее в Амурской области поезд сошел с путей.