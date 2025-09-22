Поезд загорелся на Кубани

Два вагона поезда Краснодар — Староминская загорелись в Краснодарском крае, пассажиры эвакуированы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.
″На участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги произошло возгорание двух вагонов пригородного поезда № 6702 сообщением Краснодар — Староминская», — говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадавших нет. Все 56 пассажиров были эвакуированы из вагонов.
Что стало причиной возгорания, не уточняется.
Ночью 20 сентября сообщалось, что сход подвижного состава произошел на железной дороге в Амурской области. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России рассказали, что происшествие произошло на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при проведении ремонтных работ.
В результате ЧП два работника получили травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее в Литве задержали поезд в Калининград из-за возгорания вагонов с газом.