Поезд загорелся на Кубани

Возгорание двух вагонов пригородного поезда произошло на Кубани
Shutterstock/fornStudio

Два вагона поезда Краснодар — Староминская загорелись в Краснодарском крае, пассажиры эвакуированы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.

″На участке между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги произошло возгорание двух вагонов пригородного поезда № 6702 сообщением Краснодар — Староминская», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет. Все 56 пассажиров были эвакуированы из вагонов.

Что стало причиной возгорания, не уточняется.

Ночью 20 сентября сообщалось, что сход подвижного состава произошел на железной дороге в Амурской области. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России рассказали, что происшествие произошло на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при проведении ремонтных работ.

В результате ЧП два работника получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Литве задержали поезд в Калининград из-за возгорания вагонов с газом.

