В Новосибирской области выявили трещины в здании еще одной школы

СК возбудит дело в связи с выявлением трещин в школе в Новосибирской области

В Новосибирской области, где вчера обрушилось здание школы, разрушается еще одно учебное учреждение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Отмечается, что ученики Николаевской средней общеобразовательной школы уже два года учатся в здании с трещинами и ходят на занятия в куртках. Местные жители рассказали, что трещины в здании учебного заведения образовались давно. С того момента дети занимаются физкультурой в актовом зале.

По данным канала, главы областного министерства образования и района еще в прошлом году посещали школу и обещали сделать капитальный ремонт, но он так и не был начат. В этом году начала трескаться вторая стена.

Несмотря на состояние здания школы, детей 1 сентября приняли на занятие. Директор учреждения отметил, что ждать ремонта смысла нет.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав учащихся школы в селе Николаевка Татарского района. Следователями проводится процессуальная проверка по статье 293 УК РФ (халатность).

21 сентября произошло частичное обрушение средней школы №5 в Татарске Новосибирской области. В момент разрушения конструкции никто не пострадал, так как здание было пустым.

Все 210 учеников продолжат занятия с 22 сентября в расположенной неподалеку школе №9. В здании частично обрушившейся школы ввели режим ЧС.

По факту обрушения региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.

Ранее в университете в Выборге во время занятий обрушилась стена.