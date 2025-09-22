На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семьи погибших в результате атаки беспилотников по Крыму получат выплаты

Аксенов: семьям погибших после атаки БПЛА по Крыму выплатят по 1,5 млн рублей
Константин Михальчевский/РИА Новости

Семьям погибших в результате атаки беспилотников по крымскому населенному пункту Форос будет выплачена материальная помощь в размере 1,5 млн рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тыс. рублей, получившим легкие травмы — по 300 тыс. рублей, добавил чиновник.

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он подчеркнул, что всем будет оказана необходимая помощь.

Вечером 21 сентября дроны ударили по санаторию «Форос» в одноименном поселке Крыма. В результате атаки пострадали 16 человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы. Была повреждена и средняя школа Фороса им. А.С. Терлецкого. Там после пожара полностью разрушен актовый зал и сильно пострадала библиотека. Учащихся в учебном заведении в момент прилета не было, но охранник школы был ранен.

13 пострадавших при атаке БПЛА в Крыму были доставлены в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России, где им была оказана всесторонняя специализированная помощь

Также украинский дрон атаковал отель Luciano Wellness & SPA Foros во время проведения банкета.

Ранее Украина начала применять новые сверхопасные дроны.

