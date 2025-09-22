В Самаре огласили приговор фигурантам дела об отравлении «Мистером сидром»

Фигурантов дела об отравлении «Мистером сидром» осудили на восемь и девять лет

Суд в Самаре приговорил фигурантов дела об отравлении напитком «Мистер сидр» Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова к восьми и девяти годам лишения свободы соответственно. Об этом пишет ТАСС.

В материале уточняется, что мужчин признали виновными в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

«Назначить Гусейнову наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Назначить Айрапетяну наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказала судья.

В феврале текущего года в Красноглинский районный суд Самары поступило дело об отравлении напитком «Мистер сидр». Речь идет о событиях июня 2023 года, когда в нескольких регионах РФ зафиксировали случаи отравления людей метанолом. Следователи выяснили, что все пострадавшие пили разливной напиток, произведенный компанией «Анди» в Самарской области.

8 сентября 2025 года журналисты ТАСС сообщили, что государственное обвинение запросило для фигурантов дела Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна наказание в виде девяти лет и девяти месяцев лишения свободы. Гособвинение хотело, чтобы мужчин отправили в исправительную колонию общего режима.

Ранее в РФ ввели государственное регулирование оборота метанола.