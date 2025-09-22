Аэропорт Ярославля ввел ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Этой же ночью были введены ограничения на полеты в аэропорту города Иваново.

Вечером 21 сентября в Сочи временно ограничили работу аэропорта. Воздушная гавань прекратила прием и отправку лайнеров с 21:30. В Росавиации объяснили, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 21 сентября ВСУ атаковали школу и санаторий «Форос» на западе Крыма. Здание школы получило повреждения. Одновременно в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В районе Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее аэропорт Волгограда приостановил работу.