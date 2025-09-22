Аэропорт Волгограда приостановил работу

В волгоградском аэропорту ввели ограничения на движение самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 00:10. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Прошлым вечером аналогичные меры были введены в аэропорту Сочи.

На этом фоне Минобороны РФ заявило, что средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над тремя южными регионами 22 беспилотника ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 16:00 до 20:00. По три беспилотника ликвидировали в Крыму и Белгородской области, а 16 дронов сбили над акваторией Черного моря.

В прошлый раз работу волгоградского аэропорта приостанавливали в ночь на 18 сентября. Ограничения на прием и отправку лайнеров действовали с 1:17 до 5:18. Тогда в небе над областью нейтрализовали 11 дронов.

