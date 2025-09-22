На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Волгограда приостановил работу

Аэропорт Волгограда ввел ограничения на прием и отправку самолетов
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

В волгоградском аэропорту ввели ограничения на движение самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 00:10. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Прошлым вечером аналогичные меры были введены в аэропорту Сочи.

На этом фоне Минобороны РФ заявило, что средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над тремя южными регионами 22 беспилотника ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 16:00 до 20:00. По три беспилотника ликвидировали в Крыму и Белгородской области, а 16 дронов сбили над акваторией Черного моря.

В прошлый раз работу волгоградского аэропорта приостанавливали в ночь на 18 сентября. Ограничения на прием и отправку лайнеров действовали с 1:17 до 5:18. Тогда в небе над областью нейтрализовали 11 дронов.

Ранее исполнительница хита «А я все летала» застряла в Шереметьево.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами