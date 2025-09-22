В аэропорту Иванова введены ограничения на полеты

Росавиация сообщила об ограничениях на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Иванова были введены ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул пресс-секретарь госагентства.

Также в ночь на 22 июля были ограничены полеты в Ярославле.

Вечером 21 сентября в Сочи временно ограничили работу аэропорта. Воздушная гавань прекратила прием и отправку лайнеров с 21:30. В Росавиации объяснили, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 21 сентября ВСУ атаковали школу и санаторий «Форос» на западе Крыма. Здание школы получило повреждения. Одновременно в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В районе Ялты из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелась сухая трава. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее над Владивостоком после нескольких взрывов заметили военный вертолет.