Названо число рейсов, задержанных в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи после приостановки полетов задержано более 20 рейсов

В аэропорту Сочи из-за приостановки полетов задерживаются более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Согласно информации на сайте, вылет 16 самолетов отложен, восемь лайнеров должны приземлиться с опозданием, а рейс из Москвы отменен.

Прошлым вечером в Сочи временно ограничили работу аэропорта. Воздушная гавань прекратила прием и отправку лайнеров с 21:30. В Росавиации объяснили, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

На этом фоне Минобороны РФ заявило, что средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над тремя южными регионами 22 беспилотника ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 16:00 до 20:00. По три беспилотника ликвидировали в Крыму и Белгородской области, а 16 дронов сбили над акваторией Черного моря. А потом украинские БПЛА ударили по санаторию и школе в крымском поселке Форос.

Ранее пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи.