Эвакуированные из-за пожара туристы в Анталье начали возвращаться в гостиницу

Отель Titanic в Белеке возобновил работу после лесного пожара
Telegram-канал «АТОР»

Эвакуированные из-за лесного пожара постояльцы отеля Titanic Deluxe Golf Belek в турецкой провинции Анталья начали возвращаться в номера. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пламя почти потушено, проблем в работе отеля не возникло. Гостиница готова принять новых гостей, в ней почти 600 номеров, сказал собеседник агентства.

Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек. Турецкие СМИ писали, что туристов вывезли из отеля и разместили в близлежащих гостиницах. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и достигло прилегающих к жилым кварталам территорий.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российские туристы не пострадали в результате инцидента.

На распространенных кадрах видно, как несколько человек с чемоданами и сумками идут по тротуару. Судя по видеозаписи, огонь подошел совсем близко к отелю — огромный столб дыма и зарево проглядываются из-за каменного забора на противоположной стороне дороги.

Ранее в Турции назвали причину масштабных лесных пожаров.

