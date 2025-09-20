Российские туристы не пострадали из-за пожара в турецком Белеке

АТОР: россияне не пострадали из-за лесного пожара в Белеке

Российские туристы не пострадали из-за лесных пожаров в турецком Белеке. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что из-за сильного ветра пожар перекинулся на территорию отеля Titanic Deluxe Golf Belek.

«По текущей информации, жертв и раненых из-за инцидента среди российских туристов нет. Отель заверяет, что все гости находятся в безопасности и могут продолжить отдых. Мы следим за ситуацией», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что пожар охватил турецкий курортный район Белек в провинции Анталья, отели эвакуируют туристов.

Telegram-канал SHOT писал, что огонь приближается к отелям, где отдыхают в том числе российские туристы. Так, по данным журналистов, несколько сотен россиян, которые отдыхают в отелях Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan, Kırbıyık Resort Hotel, наблюдают ужасную картину.

Турецкие издания пишут, что из-за сильного ветра пламя быстро распространяется и достигло прилегающих к жилым кварталам территорий. Эвакуированы несколько домов.

Ранее в Турции назвали причину масштабных лесных пожаров.