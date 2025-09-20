Появились кадры эвакуации российских туристов из отеля в Анталье

Момент эвакуации российских туристов из отеля в Анталье попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент эвакуации российских туристов из отеля в турецком Белеке, в провинции Анталья, рядом с которой полыхает сильный пожар. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видеозаписи видно, как несколько человек с чемоданами и сумками идут по тротуару. Судя по видеозаписи, огонь подошел совсем близко к отелю — огромный столб дыма и зарево проглядываются из-за каменного забора на противоположной стороне дороги.

По данным авторов, лесной пожар разгорелся в районе Аксуа. В связи с этим постояльцев гостиницы «Титаник» временно поселили в другом месте.

Турецкие СМИ писали, что туристов вывозят и из отелей, расположенных в курортном районе Белек. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и достигло прилегающих к жилым кварталам территорий.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российские туристы не пострадали в результате инцидента.

Ранее в Турции назвали причину масштабных лесных пожаров.