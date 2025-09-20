В Госдуме высказались о запрете вейпов в России

Введение запрета на продажу вейпов не предусматривает ограничений на их хранение и использование. Об этом ТАСС заявил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Я думаю, если вступит в силу запрет на продажу, то использовать вейпы в дальнейшем можно. <…> В этом отношении я не думаю, что будут серьезные ограничения или даже вообще будут ограничения, потому что это не входит в наши задачи», — сказал он.

До этого губернатор Кировской области Александр Соколов предложил полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них на территории региона.

В конце августа президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о полном запрете вейпов. Тогда Никитин обратил внимание, что вейпы активно распространяются среди детей, воспринимаются как норма и даже перестали скрываться из-за менее выраженного запаха по сравнению с обычными сигаретами.

