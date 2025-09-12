На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России хотят приравнять вейпы к наркотикам

В Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Ответственность за продажу вейпов должна быть такая же, как и за продажу наркотиков, считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, одного запрета вейпов недостаточно, нужно увеличить ответственность за их продажу.

«Вейпы – это наркотики. Поэтому и ответственность за них, за употребление и продажу должна наступать такая же, как за распространение наркотиков», — добавил депутат.

Президент России Владимир Путин до этого поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать возможность регионам запрещать вейпы в торговле и в обращении. Необходимый для этого законопроект планируется принять в течение ближайших двух месяцев.

Большинство россиян также выступают за запрет продажи вейпов на территории России. Так, согласно исследованию SuperJob, 68% опрошенных россиян положительно оценивают запрет на вейпы. Против запрета выступает лишь 11% респондентов, еще 11% относятся к инициативе безразлично, а 10% затрудняются с оценкой.

Ранее россиян предупредили о связи вейпов с ранним старением яйцеклеток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами