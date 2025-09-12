В России хотят приравнять вейпы к наркотикам

Ответственность за продажу вейпов должна быть такая же, как и за продажу наркотиков, считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, одного запрета вейпов недостаточно, нужно увеличить ответственность за их продажу.

«Вейпы – это наркотики. Поэтому и ответственность за них, за употребление и продажу должна наступать такая же, как за распространение наркотиков», — добавил депутат.

Президент России Владимир Путин до этого поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать возможность регионам запрещать вейпы в торговле и в обращении. Необходимый для этого законопроект планируется принять в течение ближайших двух месяцев.

Большинство россиян также выступают за запрет продажи вейпов на территории России. Так, согласно исследованию SuperJob, 68% опрошенных россиян положительно оценивают запрет на вейпы. Против запрета выступает лишь 11% респондентов, еще 11% относятся к инициативе безразлично, а 10% затрудняются с оценкой.

Ранее россиян предупредили о связи вейпов с ранним старением яйцеклеток.