На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах требуют признать движение «Антифа» террористическим

Парламент Нидерландов одобрил признание движения «Антифа» террористическим
true
true
true
close
Unsplash

Депутаты нижней палаты нидерландского парламента большинством одобрили решение о признании движения «Антифа» террористической организацией. Об этом пишет издание De Telegraaf.

По данным газеты, сразу несколько политических партий поддержали резолюцию, в которой говорится о склонных к насилию активистах «Антифа», угрожающих политикам Нидерландов, срывающих массовые мероприятия, запугивающих репортеров и учащихся университетов.

При этом лидер политического движения «Вольт» Лоренс Дассен полагает, что парламент слишком поспешно принял решение, фактически запрещающее «неугодное мнение».

18 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что признает движение «Антифа» террористическим и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует. На следующий день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт планирует принять аналогичное решение в отношении леворадикалов.

По мнению американиста Дмитрия Дробницкого, признание «Антифа» террористами может спровоцировать массовые протестные митинги в США.

Ранее в Германии магазин запретил вход евреям и угодил в скандал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами