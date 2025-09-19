В Нидерландах требуют признать движение «Антифа» террористическим

Депутаты нижней палаты нидерландского парламента большинством одобрили решение о признании движения «Антифа» террористической организацией. Об этом пишет издание De Telegraaf.

По данным газеты, сразу несколько политических партий поддержали резолюцию, в которой говорится о склонных к насилию активистах «Антифа», угрожающих политикам Нидерландов, срывающих массовые мероприятия, запугивающих репортеров и учащихся университетов.

При этом лидер политического движения «Вольт» Лоренс Дассен полагает, что парламент слишком поспешно принял решение, фактически запрещающее «неугодное мнение».

18 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что признает движение «Антифа» террористическим и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует. На следующий день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт планирует принять аналогичное решение в отношении леворадикалов.

По мнению американиста Дмитрия Дробницкого, признание «Антифа» террористами может спровоцировать массовые протестные митинги в США.

