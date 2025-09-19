На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии захотели признать «Антифа» террористами по примеру США

Орбан планирует инициировать признание «Антифа» террористической организацией
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен инициировать включение движения «Антифа» в список террористических организаций. О своих планах глава правительства рассказал в эфире радио Kossuth.

Орбан отметил, что его обрадовало решение властей США признать движение «Антифа» террористической организацией.

«Я <...> инициирую, чтобы мы сделали то же самое здесь, в Венгрии. «Антифа» — действительно террористическая организация <...>. Поэтому я считаю, <...> что в Венгрии пришло время классифицировать такие организации, как «Антифа», как террористические, по американскому образцу», — сказал премьер-министр.

18 сентября президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что признает движение «Антифа» террористической организацией. Американский лидер назвал его «больным, опасным, леворадикальным бедствием». Также он заявил, что настоятельно рекомендует профильным ведомствам провести тщательное расследование в отношении лиц, которые финансируют «Антифа».

Комментируя ситуацию, политолог-американист Дмитрий Дробницкий допустил, что решение хозяина Белого дома может спровоцировать массовые протестные митинги по всей стране.

Ранее в США группировки Los Choneros и Los Lobos признали террористическими.

