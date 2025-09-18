Политолог назвал последствия запрета Трампом движения «Антифа»

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал решение президента США Дональда Трампа признать террористической организацией движение «Антифа». По его мнению, такой шаг может спровоцировать массовые протестные митинги по всей стране.

«За этим обязательно последуют аресты активистов, но не более того. Белый дом не решится давить на левых лидеров и спонсоров, включая Сороса, боясь социальных обострений. Тем не менее, таким действиям Трампа будут аплодировать приверженцы лозунга «Make America Great Again». Конгресс же, вероятно, займет нейтральную позицию», — спрогнозировал эксперт.

Однако, если Белый дом «перегнет палку» в гонениях на носителей антифа-идеологии, то это может вылиться в массовые протесты максимально широкого круга движений и гражданских активистов, обвиняющих Трампа в давлении на демократию, добавил он.

Накануне Трамп заявил, что признает движение «Антифа» террористическим и пригрозил расследованиями тем, кто их финансирует.

Американский лидер добавил, что настоятельно рекомендует провести тщательное расследование в отношении лиц, которые спонсируют «Антифа» «в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами и практикой».

