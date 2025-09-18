На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдума поддержит позицию Минэкономразвития по мигрантам

Володин: Госдума поддержит подход Минэкономразвития по вопросу миграции
true
true
true
close
Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

Госдума готова поддержать позицию Минэкономразвития по вопросу регулирования ситуации с трудовыми мигрантами, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

«Его [подход] поддержали <...>. Очень правильно то, что наконец-то профильное министерство свою позицию сформулировало, и мы ее будем поддерживать и разделять», — сказал председатель Госдумы.

17 сентября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия переходит к модели возвратной миграции и в долгосрочной перспективе не планирует делать ставку на ввоз рабочей силы из-за границы.

По его словам, власти намерены действовать по принципу «приехал, подработал, уехал». Министр признал, что в условиях дефицита кадров без иностранной рабочей силы не обойтись, однако делать на нее ставку в долгосрочной перспективе не будут.

Президент РФ Владимир Путин назвал сферу миграции «чувствительной» и призвал власти не делать вид, что проблем в этом вопросе не существует.

Ранее Володин объяснил, зачем нужно тестирование детей мигрантов на знание русского языка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами