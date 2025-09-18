Госдума поддержит позицию Минэкономразвития по мигрантам

Госдума готова поддержать позицию Минэкономразвития по вопросу регулирования ситуации с трудовыми мигрантами, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

«Его [подход] поддержали <...>. Очень правильно то, что наконец-то профильное министерство свою позицию сформулировало, и мы ее будем поддерживать и разделять», — сказал председатель Госдумы.

17 сентября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что Россия переходит к модели возвратной миграции и в долгосрочной перспективе не планирует делать ставку на ввоз рабочей силы из-за границы.

По его словам, власти намерены действовать по принципу «приехал, подработал, уехал». Министр признал, что в условиях дефицита кадров без иностранной рабочей силы не обойтись, однако делать на нее ставку в долгосрочной перспективе не будут.

Президент РФ Владимир Путин назвал сферу миграции «чувствительной» и призвал власти не делать вид, что проблем в этом вопросе не существует.

Ранее Володин объяснил, зачем нужно тестирование детей мигрантов на знание русского языка.