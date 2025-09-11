На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Володин объяснил, зачем нужно тестирование детей мигрантов на знание русского языка

Володин: тестирование детей мигрантов на знание русского гармонизирует учебу
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Тестирование детей иностранных граждан на знание русского языка направлено на гармонизацию учебного процесса. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Max.

Спикер отметил, что за пять месяцев заявления на поступление в школу подали 23,6 тысячи детей мигрантов. Из них были зачислены 2,9 тысячи человек, что составило 12,6% от общего числа иностранцев. Остальные 87,4%, по словам Володина, не смогли сдать экзамен на знание русского языка или подтвердить законность нахождения в РФ.

«Это результат работы нового закона. Нормы которого направлены в первую очередь на гармонизацию учебного процесса в классе, а также на адаптациальную адаптацию каждого ребенка, успешное освоение школьной программы. Без знания русского языка достичь этого невозможно», — написал председатель ГД.

В августе в Рособрнадзоре заявили, что с января 2026 года экзамен по русскому языку для мигрантов будет проводиться исключительно в компьютерной форме. Специально для проведения теста был разработан программный комплекс «ЭкзаМ», созданный для автоматизации процесса.

Ранее глава Татарстана заступился за не знающих русский язык детей мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами