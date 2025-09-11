Володин объяснил, зачем нужно тестирование детей мигрантов на знание русского языка

Тестирование детей иностранных граждан на знание русского языка направлено на гармонизацию учебного процесса. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Max.

Спикер отметил, что за пять месяцев заявления на поступление в школу подали 23,6 тысячи детей мигрантов. Из них были зачислены 2,9 тысячи человек, что составило 12,6% от общего числа иностранцев. Остальные 87,4%, по словам Володина, не смогли сдать экзамен на знание русского языка или подтвердить законность нахождения в РФ.

«Это результат работы нового закона. Нормы которого направлены в первую очередь на гармонизацию учебного процесса в классе, а также на адаптациальную адаптацию каждого ребенка, успешное освоение школьной программы. Без знания русского языка достичь этого невозможно», — написал председатель ГД.

В августе в Рособрнадзоре заявили, что с января 2026 года экзамен по русскому языку для мигрантов будет проводиться исключительно в компьютерной форме. Специально для проведения теста был разработан программный комплекс «ЭкзаМ», созданный для автоматизации процесса.

Ранее глава Татарстана заступился за не знающих русский язык детей мигрантов.