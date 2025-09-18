Главного редактора Baza могут перевести из СИЗО под домашний арест

Следственный комитет РФ требует перевести обвиняемого в даче взяток главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера канала Татьяну Лукьянову из СИЗО под домашний арест. Это следует из данных электронной картотеки Замоскворецкого суда Москвы, пишет ТАСС.

«В суде зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста Трифонову Г.А. и Лукьяновой Т.В.», — говорится в материалах суда.

На данный момент оба фигуранта находятся под стражей.

24 июля Замоскворецкий суд города Москвы принял решение о заключении под стражу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой до 20 сентября. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о даче взятки группой лиц. Трифонов и Лукьянова вину не признают. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток, фигурирующих в деле Трифонова, не превышает 150 тысяч рублей.

Позже двое полицейских, фигурирующих в деле о даче взятки против Трифонова, в ходе очных ставок заявили, что он был осведомлен об их должностях. Адвокат журналиста Алексей Михальчик отмечал, что сами полицейские не смогли пояснить, при каких именно обстоятельствах обвиняемый узнал об их должностях.

Ранее главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.