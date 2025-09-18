Появилось видео с утонувшим в озере в Забайкалье вездеходом с геологами

В Забайкальском крае сняли на видео утонувший в озере вездеход с геологами

Водолазы сняли на видео вездеход, который утонул в озере Амудиса в Забайкальском крае. Запись опубликована в Telegram-канале департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности региона.

На кадрах видно лежащее на дне озера транспортное средство. При этом носовая часть вездехода засыпана песком. Видео заканчивается тем, как водолаз подплывает к открытому окну транспортного средства.

Гусеничный вездеход, на борту которого находились геологи, утонул в озере Амудиса 16 сентября. В нем находились девять человек, только четверым из них удалось спастись.

На фоне произошедшего прокуратура Забайкальского края организовала проверку. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, транспортное средство принадлежало одному из местных обществ с ограниченной ответственностью.

Как писали СМИ, у вездехода во время спуска с горы отказали тормоза. В результате он на большой скорости скатился в озеро и затонул.

Сейчас сотрудники профильных служб ведут работы по извлечению транспортного средства на берег, рассказали в МЧС РФ. Там уточнили, что для этого используется тяжелая техника.

Ранее в Приморском крае автомобиль с водителем унесло в реку.