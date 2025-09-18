На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье спасатели извлекли тела всех погибших при падении вездехода в озеро

МЧС РФ: в Забайкалье из озера достали тела двух погибших при падении вездехода
true
true
true
close
Shutterstock

Спасатели извлекли тела еще двух человек, погибших при падении вездехода в озеро Амудиса в Забайкальском крае. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ в Telegram-канале.

«При помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению транспорта на берег», — добавили в ведомстве.

До этого специалисты достали из воды тела трех человек.

16 сентября гусеничный вездеход, на борту которого находились геологи, затонул в озере Амудиса в Забайкальском крае. В транспортном средстве находились не менее восьми человек, пять из них погибли.

Как писали СМИ, вездеход спускался с горы, когда у него отказали тормоза. В результате транспортное средство на большой скорости скатилось в озеро и затонуло.

На этом фоне прокуратура Забайкальского края организовала проверку. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, вездеход принадлежал одному из местных обществ с ограниченной ответственностью. Находившиеся на борту люди — работники данного предприятия.

Ранее на место ЧП в районе озера Амудиса в Забайкальском крае направили вертолет МЧС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами