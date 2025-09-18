В Забайкалье спасатели извлекли тела всех погибших при падении вездехода в озеро

МЧС РФ: в Забайкалье из озера достали тела двух погибших при падении вездехода

Спасатели извлекли тела еще двух человек, погибших при падении вездехода в озеро Амудиса в Забайкальском крае. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ в Telegram-канале.

«При помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению транспорта на берег», — добавили в ведомстве.

До этого специалисты достали из воды тела трех человек.

16 сентября гусеничный вездеход, на борту которого находились геологи, затонул в озере Амудиса в Забайкальском крае. В транспортном средстве находились не менее восьми человек, пять из них погибли.

Как писали СМИ, вездеход спускался с горы, когда у него отказали тормоза. В результате транспортное средство на большой скорости скатилось в озеро и затонуло.

На этом фоне прокуратура Забайкальского края организовала проверку. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным ведомства, вездеход принадлежал одному из местных обществ с ограниченной ответственностью. Находившиеся на борту люди — работники данного предприятия.

Ранее на место ЧП в районе озера Амудиса в Забайкальском крае направили вертолет МЧС РФ.