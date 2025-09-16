Прокуратура Забайкалья начала проверку из-за сообщений об утонувшем вездеходе

Прокуратура начала проверку сведений об утонувшем в Забайкальском крае вездеходе

Прокуратура Забайкальского края организовала проверку после того, как в СМИ распространилась информация об утонувшем вездеходе с геологами. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего. После этого они дадут оценку соблюдению правил охраны труда и безопасности дорожного движения в организации, которой принадлежит транспортное средство.

«По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

Также в пресс-службе рассказали, что прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, начатой правоохранительными органами.

16 сентября РЕН ТВ сообщило, что в озере Амудиса в Забайкальском крае утонул гусеничный вездеход, на борту которого находились геологи. Всего в транспортном средстве было восемь человек. Трое из них смогли самостоятельно выбраться на берег. Судьба еще пятерых человек остается неизвестной.

По информации журналистов, вездеход спускался с горы, когда у него отказали тормоза. В результате он на высокой скорости скатился в озеро.

