На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура Забайкалья начала проверку из-за сообщений об утонувшем вездеходе

Прокуратура начала проверку сведений об утонувшем в Забайкальском крае вездеходе
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Прокуратура Забайкальского края организовала проверку после того, как в СМИ распространилась информация об утонувшем вездеходе с геологами. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего. После этого они дадут оценку соблюдению правил охраны труда и безопасности дорожного движения в организации, которой принадлежит транспортное средство.

«По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

Также в пресс-службе рассказали, что прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки, начатой правоохранительными органами.

16 сентября РЕН ТВ сообщило, что в озере Амудиса в Забайкальском крае утонул гусеничный вездеход, на борту которого находились геологи. Всего в транспортном средстве было восемь человек. Трое из них смогли самостоятельно выбраться на берег. Судьба еще пятерых человек остается неизвестной.

По информации журналистов, вездеход спускался с горы, когда у него отказали тормоза. В результате он на высокой скорости скатился в озеро.

Ранее в Приморском крае автомобиль с водителем унесло в реку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами